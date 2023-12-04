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Ceylanpınar'da Çalınan Otomobil Sahte Plakayla Bulundu

4 Aralık 2023 11:59 Son Güncelleme: 12:01 Abone Ol

Ceylanpınar ilçesinde çalınan otomobil, polis tarafından sahte plakayla Viranşehir ilçesinde bulundu. Otomobili sahibine teslim eden polis, hırsızlığı yapan şahsın tespit edilmesi için de çalışma başlattı.