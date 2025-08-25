Ceylanpınar'da 3 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 yaşındaki Ali İlhan, motosiklete bindirilmek için koştuğu sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Viranşehir Caddesi'ne yakın bir ara sokakta anne ve babasının motosiklete bindirmek istediği 3 yaşındaki Ali İlhan, ana yola doğru koşmaya başladı.

Bu sırada İlhan'a M.İ. yönetimindeki 63 F 4433 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve ailesince Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülen İlhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, çocuğun ara sokaktan anne ve babasından kaçarak caddeye koşması, otomobilin çarpması ve yakınlarınca hastaneye götürülmek üzere otomobile alınma anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
