Adana'da Kaybolan Suriyeli Genç Bulundu
Adana'da Ceyhan Nehri'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın cansız bedeni, suya girdiği yerden 3 kilometre uzakta bulundu. Diğer kayıp Salih Rami için arama çalışmaları sürüyor.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın, suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Ekiplerin, Salih Rami'yi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı