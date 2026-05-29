Balık tutarken nehre düştü; arama çalışması başlatıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta balık tutmak isterken Ceyhan Nehri'ne düşen Sekman Aktaş (62), AFAD koordinesinde yaklaşık 50 kişilik bir ekip tarafından aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi kırsal Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Sekman Aktaş, Ceyhan Nehri'nde balık tutmak isterken dengesini kaybederek nehre düştü. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye sualtı arama kurtarma timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün hava kararana kadar çalışmalarına devam etti. Ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Çalışmalara; Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü sualtı arama kurtarma timleri de katıldı. AFAD koordinesindeki yaklaşık 50 kişilik ekip çalışmalarını sürdürürken, şu an kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

