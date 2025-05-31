Ceyhan'da Yaşayan Ailelere Konteyner Desteği

Ceyhan'da Yaşayan Ailelere Konteyner Desteği
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hazine arazisindeki atıl evlerde yaşayan 6 aileye AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından konteyner desteği sağlandı. AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için gerekli girişimlerin yapıldığını belirtti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hazine arazisindeki atıl evlerde yaşayan 6 aileye AK Parti Adana İl Başkanlığınca konteyner desteğinde bulunuldu.

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcıları Filiz Kepme ile Kürşad Koç'un mahalle ziyareti sırasında atıl evlerde yaşayan 6 aile tespit edildi.

Bunun üzerine AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi amacıyla girişimlerde bulundu.

Bu kapsamda AFAD tarafından ailelere 6 konteyner teslim edildi.

AK Parti İl Başkanı Dağlı, vatandaşların mağduriyetine kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, devletin imkanları ölçüsünde her zaman onların yanında yer alacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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