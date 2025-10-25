Ceyhan'da Sulama Kanalına Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mercimek Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresinde dün arkadaşlarıyla oyun oynayan Süleyman Çınar Bozkurt, suya düştü.

Çocuğun arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen baba Zeki Bozkurt, sulama kanalına girerek oğlunu sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, Mercimek Mezarlığı'na defnedildi.