Ceyhan'da Sulama Kanalına Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Süleyman Çınar Bozkurt, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından baba Zeki Bozkurt, oğlunu kurtarmak için canla başla mücadele etti ancak maalesef çocuğun hayatını kurtaramadı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mercimek Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresinde dün arkadaşlarıyla oyun oynayan Süleyman Çınar Bozkurt, suya düştü.

Çocuğun arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen baba Zeki Bozkurt, sulama kanalına girerek oğlunu sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, Mercimek Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
