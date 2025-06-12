Ceyhan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ceyhan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki otomobiline binen Barış Y, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polis şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barış Y'ye (34), Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda park halindeki 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada motosikletli iki kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.

Barış Y, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Y, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
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