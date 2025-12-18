Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adapınar Mahallesi'ndeki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında müstakil evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel