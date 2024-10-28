Ceyhan'da motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Muhammed Hasan Ayeş (29) idaresindeki 01 ASF 417 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda ağaca çarparak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Yusuf Örs (17) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.