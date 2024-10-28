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Ceyhan'da motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti. Motosiklet, ağaca çarparak devrildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Muhammed Hasan Ayeş (29) idaresindeki 01 ASF 417 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda ağaca çarparak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Yusuf Örs (17) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ceyhan'da motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel

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Yorumlar (1)

Necmi Yörük:

Bu motorlar yaşamı çekilmez hale getirdiler kimi silah gibi patlatıyor kimi egsoz sesi kimi mermi gibi gidiyor. Denetim yok..

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