Ceyhan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Ceyhan'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Cumali Ekinci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobille çarpğşan motosikletin sürücüsü Cumali Ekinci (33), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Cumali Ekinci yönetimindeki 01 AEZ 943 plakalı motosiklet, Serdengeçti Bulvarı'ndan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AZK 934 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ekinci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cumali Ekinci'nin cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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