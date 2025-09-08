Haberler

Ceyhan'da Koşan Başıboş At, Otomobile Çarptı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde başıboş bir at, bir otomobile çarparak yere düştü. Şans eseri tekrar ayağa kalkan at, koşarak uzaklaştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki caddede koşan başıboş at, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere yığılan at daha sonra koşarak uzaklaştı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

İbrahim Mete Bulvarı'ndaki caddede ilerleyen otomobil sürücüleri, karşı yönden gelen başıboş atla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Araçlardan bazıları şerit değiştirerek olası kazalardan kurtuldu. Hızla gelen at, otomobillerden birine çapıp yere yığıldı. Tekrar ayağa kalkan at, koşarak uzaklaştı. Otomobilde hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Atın bulvardaki başka araçlara da zarar verdiği belirtildi. Araç sahibinin şikayeti üzerine atın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
