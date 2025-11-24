Ceyhan'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde A.Ç'nin kullandığı otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.
İbrahim Mete Bulvarı'nda A.Ç'nin kullandığı 01 VAL 86 plakalı otomobil elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ve beraberindeki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel