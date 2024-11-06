Ceyhan'da Çocuk Şenliği Coşkusu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen çocuk şenliğinde, çocuklar ebru sanatı, yüz boyama ve drama etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçirdi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte kurulan oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.
Ebru sanatıyla başlayan programda, yüz boyama, drama etkinlikleri gerçekleştirildi.
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Atasoy, öğretmenlerin eğitimin yanı sıra çocuklarla da güzel bir vakit geçirdiğini kaydetti.