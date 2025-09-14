Haberler

Ceyhan'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde İncirli Plajı'nda denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

İncirli Plajı'nda denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekiler tarafından kurtarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel
