Ceyhan'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde İncirli Plajı'nda denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Çevredekiler tarafından kurtarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel