İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ceyda Ersoy gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ceyda Ersoy gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ersoy'un işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel