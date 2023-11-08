Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Çelik'ten Dünya Şehircilik Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Dünya Şehircilik Günü'nün 1949'dan bu yana kutlandığını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, altyapısı sağlam, afetlere dayanıklı ve çevreye duyarlı şehirler oluşturmayı hedeflediğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın misyonu, doğal çevreyi korumak, sürdürülebilir şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere, şehirlerimizin kimliğini canlandıran ve yatay mimariyi esas alan planlama, dönüşüm, güvenli yapılaşma, taşınmaz yönetimi ve konut sektörü ile çevreye yönelik tüm hizmetleri düzenleyici ve denetleyici bir anlayışla yapmaktır. Bakanlığımızın vizyonu ise sürdürülebilir çevre ve medeniyetimizi yaşatan şehirlerdir. Ülkemizin 2023 çevre ve şehirleşme vizyonu olan, doğal, tarihi, kültürel kaynaklarını koruyan, sürdürülebilir kılan, yenilik ve teknoloji ile bütünleştiren rekabet gücüne sahip, yaşam kalitesini yükselten bir ülke olması amaçlanarak müdürlüğümüzce bu doğrultuda tüm çalışmalar gayretli şekilde yürütülmektedir. Dünya Şehircilik Günü'müz kutlu olsun."