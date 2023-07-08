Çevre Bakanı Özhaseki: Kentsel dönüşüm her babayiğidin işi değil

GAZİOSMANPAŞA'da Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşüm her babayiğidin işi değil. Nice belediye başkanları görmüşsünüzdür. Dışarıda çiçekle, böcekle, geceler konserler düzenleyerek vakit geçirmişlerdir ama İstanbul için en elzem olan ama zor olan kentsel dönüşüm işine başlamamışlardır. Allah korusun bir deprem olursa, başımıza bir felaket gelmemesi için neredeyse 1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız. Bunların içinde özellikle 600 bini çok acil gözüküyor." dedi.<Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Özhaseki'nin yanı sıra milletvekilleri ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe başkanları ve vatandaşlar da yer aldı.