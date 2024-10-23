Ceviz Toplamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
Niğde'nin Gümüşler beldesinde ceviz toplamak için ağaçta bulunan 60 yaşındaki Ahmet Ekinci, dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
NİĞDE merkeze bağlı Gümüşler beldesinde Ahmet Ekinci (60) ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.
Gümüşler Beldesi'nde oturan Ahmet Ekinci, ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Ekinci, düştü. İhbar üzerine bahçeye gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet Ekinci'nin öldüğü belirlendi. Ekinci'nin cenazesi, morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.