Ceviz büyüklüğünde yağan dolu kenti beyaza bürüdü - Haberler

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Ceviz büyüklüğünde yağan dolu kenti beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Dağlı - Güncel
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Ceviz büyüklüğünde yağan dolu kenti beyaza bürüdü Konya'nın Çumra ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili arazilere zarar verirken ilçe merkezinde ağaçların yapraklarını döktü.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu kenti beyaza bürüdü

KONYA - Konya'nın Çumra ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili arazilere zarar verirken ilçe merkezinde ağaçların yapraklarını döktü. O anlar ise vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Dün ikindi saatlerinde yağmurla birlikte yağmaya başlayan dolu ilçe merkezinde etkili oldu. Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü. Zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu ilçe merkezini kısa süreliğine felç etti. Ağaçların yaprakları dökülürken, yollar adeta kar yağmış gibi beyaza büründü. Yağan dolu nedeniyle ilçe merkezindeki meyve ağaçları ile yakın bölgelerdeki tarım arazilerinde mısır başta olmak üzere tüm mahsullerde büyük çapta zarar oluştu. Dolunun yağış anı ise İzzetbey Mahallesi Halit Oflaz Caddesi üzerinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Güncel

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