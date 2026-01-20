Coğrafi Bilgi Yönetimi Güçleniyor

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 7'nci Olağan Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'mız kapsamında 2025 yılı eylemlerinin yüzde 91'ini başarıyla tamamladık" dedi. Yılmaz, "630 adet olan coğrafi veri katmanını 730'a çıkardık. Afet yönetiminden şehir planlamasına kadar geniş bir alanda veri temelli kamu yönetimini güçlendiriyor, kaynakları doğru yönlendiren bir kapasite inşa ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 7'nci Olağan Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dijital devlet anlayışımızın temel yapı taşlarından biri olan coğrafi bilginin standartlara uygun üretilmesi ve güvenli paylaşımı noktasındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'mız kapsamında 2025 yılı eylemlerinin yüzde 91'ini başarıyla tamamladık. 630 adet olan coğrafi veri katmanını 730'a çıkardık. Afet yönetiminden şehir planlamasına kadar geniş bir alanda veri temelli kamu yönetimini güçlendiriyor, kaynakları doğru yönlendiren bir kapasite inşa ediyoruz.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformumuzu e-Devlet ile entegre ettik ve 14 binden 700 binin üzerine çıkan kullanıcı sayısıyla coğrafi veriyi erişilebilir ve katma değer üreten bir yapıya kavuşturduk. Bu süreçlere katkı sunan tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."