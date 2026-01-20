Haberler

Coğrafi Bilgi Yönetimi Güçleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu’nun 7’nci Olağan Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'mız kapsamında 2025 yılı eylemlerinin yüzde 91’ini başarıyla tamamladık" dedi. Yılmaz, "630 adet olan coğrafi veri katmanını 730’a çıkardık. Afet yönetiminden şehir planlamasına kadar geniş bir alanda veri temelli kamu yönetimini güçlendiriyor, kaynakları doğru yönlendiren bir kapasite inşa ediyoruz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 7'nci Olağan Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'mız kapsamında 2025 yılı eylemlerinin yüzde 91'ini başarıyla tamamladık" dedi. Yılmaz, "630 adet olan coğrafi veri katmanını 730'a çıkardık. Afet yönetiminden şehir planlamasına kadar geniş bir alanda veri temelli kamu yönetimini güçlendiriyor, kaynakları doğru yönlendiren bir kapasite inşa ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 7'nci Olağan Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dijital devlet anlayışımızın temel yapı taşlarından biri olan coğrafi bilginin standartlara uygun üretilmesi ve güvenli paylaşımı noktasındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'mız kapsamında 2025 yılı eylemlerinin yüzde 91'ini başarıyla tamamladık. 630 adet olan coğrafi veri katmanını 730'a çıkardık. Afet yönetiminden şehir planlamasına kadar geniş bir alanda veri temelli kamu yönetimini güçlendiriyor, kaynakları doğru yönlendiren bir kapasite inşa ediyoruz.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformumuzu e-Devlet ile entegre ettik ve 14 binden 700 binin üzerine çıkan kullanıcı sayısıyla coğrafi veriyi erişilebilir ve katma değer üreten bir yapıya kavuşturduk. Bu süreçlere katkı sunan tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
19 ay sonra gelen acı haber! Şehit polisin naaşı memleketine gönderildi

Acı haber 19 ay sonra geldi! Şehidin naaşı memleketine gönderildi
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü