Cevdet Yılmaz, TDT 13. Zirvesi'ne katılan liderleri Külliyede karşıladı

Cevdet Yılmaz, TDT 13. Zirvesi'ne katılan liderleri Külliyede karşıladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. Yılmaz, karşıladığı liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.
Yılmaz, bu kapsamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA