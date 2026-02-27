Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Necmettin Erbakan'ı andı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında sosyal medya üzerinden anarak, onun Milli Görüş Hareketi'ndeki rolünü ve önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Postmodern 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde, 54'üncü Hükümet Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, fikir ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. sene-i devriyesinde rahmetle, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
