Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Necmettin Erbakan'ı andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında sosyal medya üzerinden anarak, onun Milli Görüş Hareketi'ndeki rolünü ve önemini vurguladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Postmodern 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde, 54'üncü Hükümet Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, fikir ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. sene-i devriyesinde rahmetle, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica