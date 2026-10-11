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Cevdet Yılmaz, Manisa Akhisar'daki kazada ölenlere rahmet, yaralılara şifa diledi

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Cevdet Yılmaz, Manisa Akhisar'daki kazada ölenlere rahmet, yaralılara şifa diledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybedenler için rahmet ve başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Yılmaz, sosyal medya açıklamasında ölenlerin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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