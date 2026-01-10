Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi tebrik etti ve sosyal medya üzerinden başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "2025 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
