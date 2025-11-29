Haberler

Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Tanıtım Günleri'nde Vatandaşlarla Buluştu

Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Tanıtım Günleri'nde Vatandaşlarla Buluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte Diyarbakır'ın kültürel zenginliklerine vurgu yaptı ve birlik beraberlik çağrısında bulundu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri'ne katıldı. Stantları gezen Yılmaz'a misafirler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri'ne katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yılmaz'a kadayıf tatlısı ve Siirt Fıstığı ikram edildi. Yılmaz, stanttakiler ile bir süre sohbet ederken bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile fotoğraf çektirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, "Gayet güzel, ilgi de çok iyi hakikaten. Daha önce de gelmiştik. Diyarbakır bir medeniyetler şehri. Birçok medeniyet gelmiş geçmiş. Büyük bir mirasa sahip, bu miras sadece Diyarbakır'ın değil tüm ülkemizin mirası. Bu güzellikleri Diyarbakır'ın dışına da taşıyan bir etkinlik. Tabi ki Diyarbakır'a gitmenin yerini tutmuyor. Ülkemiz çok büyük bir ülke. Çok zengin çok derin tarihi olan bir ülke. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde bu zenginliği hem milletimiz için hem tüm insanlık için değerlendirmek durumundayız. Özellikle içinden geçtiğimiz bu dönemde terörsüz Türkiye kavramı da bütün bu çalışmaları çok daha anlamlı kılıyor. Huzur içinde birlik beraberlik içinde bu farklılıklarımızı bu zenginliklerimizi çatışma konusu değil tam aksine bir araya gelme paylaşma konusu olarak görmemiz gerekiyor. Diyarbakır bu kültüre zaten sahip. Bundan sonra inşallah Türkiye Yüzyılında 86 Milyon olarak Doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle birlik beraberlik huzur içinde ama aynı zamanda bütün kimliklere, bütün farklılıklara saygı duyulan demokratik bir ortamda ülkemizi daha güzel günlere taşımaya devam edeceğiz. Bir takım sosyal medya, medya üzerinden algı ve çarpıtmalar değil hakikatler üzerinden insanımızı buluşturmamız çok çok kıymetli. Önyargıları bir tarafa bırakarak birbirimizi daha yakından tanıyarak kucaklaşmamız, kardeşliğimizin farkına varmamız çok çok önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

