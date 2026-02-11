Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeni Bakanlara Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı'na getirilen Akın Gürlek'i tebrik etti. Görevlerinden ayrılan Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'a da teşekkür etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanlığı'na getirilen Akın Gürlek'i tebrik ederek, görevlerinden ayrılan Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i tebrik ediyor, milletimize hizmet yolunda üstlendikleri bu onurlu görevlerde üstün başarılar diliyorum. Bayrağı devreden değerli yol arkadaşlarımız Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç'a hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?

İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?

İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp! Son görüntüler korkutucu