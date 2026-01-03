Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Elazığ'daki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası afet bölgesine yönelik geçmiş olsun dileklerini iletti ve ilgili kurumların saha tarama faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel