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Cevdet Yılmaz'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ajansın tarafsız habercilik anlayışıyla önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içi ve yurt dışındaki hakikatleri tarihe not düşen Anadolu Ajansının 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, milletin bağımsızlık tutkusuyla beslenen Anadolu Ajansının Milli Mücadele'nin sesini duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de zorlu koşullar altında kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın bir asrı aşan birikimiyle "Değişen dünyanın habercisi" olarak küresel ölçekte etkili ve güvenilir haber kaynaklarından biri haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içi ve yurt dışındaki hakikatleri tarihe not düşen Anadolu Ajansının 105'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm çalışanlarına daha nice başarılı yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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