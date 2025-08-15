Cevdet Yılmaz'dan Ali Boğa için Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, trafik kazasında hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bürokrat ve siyasetçi olarak ülkemize büyük hizmetleri olan, Muğla 24. Dönem Milletvekilimiz, değerli dostum Ali Boğa'nın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Makamı cennet olsun." ifadelerini kullandı.