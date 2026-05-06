Cevdet Yılmaz, 'Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, 'Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı'na katıldı. Programda ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç de yer aldı. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a tablo hediye etti. Program sonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, Bakan Bak ile Yeşilay Başkanı Dinç imza attı.

'BU MÜCADELE TEK BAŞINA BİR KURUMUN YAPABİLECEĞİ BİR MÜCADELE DEĞİL'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu program bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici bir perspektifle gençlerimizin farkındalığını güçlendiren ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen ve sahadaki mücadelemize katkı sunan çok önemli bir adımdır. Teknolojinin, teknolojik gelişmelerin sunduğu yeni imkanlarla beraber modern dünyada bağımlılık olgusu, bireyin ruh sağlığından toplumsal dayanıklılığa kadar her alanı kuşatan çok katmanlı bir meseleye dönüşmüştür. Tütün ve alkol kaynaklı geleneksel bağımlılık riskleri bugün uyuşturucu madde kullanımındaki yeni eğilimler ve dijital mecralar üzerinden yayılan sanal tehditlerle birleşerek çok boyutlu ve karmaşık bir risk alanı oluşturmaktadır. Bu mücadele tek başına bir kurumun yapabileceği bir mücadele değil, bütün ilgili kurumlarımızın koordineli bir şekilde yapması gereken bir mücadele. Biz de bu nedenle Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda hep birlikte kararlar alıyoruz. Sadece devletin mücadele etmesi yetmez. Sivil toplumla birlikte, toplumumuzla birlikte yürütmemiz lazım. Bağımlılıkla mücadelemizi tüm bağımlılıkların birbirleriyle ilişkisini ve geçişkenliğini gözeten bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİK'

Yılmaz, "2024-2028 dönemini kapsayan Uyuşturucu, Tütün ve Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planlarımızla, tütün kontrolünden uyuşturucuyla mücadeleye, davranışsal bağımlılıklardan dijital risk alanlarına kadar geniş bir çerçeve oluşturduk. Bu stratejik çerçeve kapsamında, mücadelede arzın engellenmesine yönelik kararlı operasyonel faaliyetler ile talebin önlenmesine yönelik eğitsel çalışmaları tam bir denge ve eşgüdüm içerisinde sürdürüyoruz. Uyuşturucu arzıyla mücadele eden kurumların teknik, istihbari ve personel kapasitesini arttırırken, planlı operasyonlarla uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına yönelik önemli başarılar elde ettik. Talebin önlenmesi amacıyla sigara bırakma polikliniklerinin sayısını arttırıyor, uzaktan hizmet modellerini devreye alıyor, ALO 171 ve ALO 191 danışma hatları ile Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri üzerinden vatandaşlara destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'UZUN VADELİ OLARAK BELİRLEDİĞİMİZ TEDBİRLERİ KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Yılmaz, "Tütün alanında hayatın her kademesinde dumansız hava sahası hedeflerini güçlendiriyor iş dünyasını bu mücadelenin bir paydaşı haline getiriyoruz. Ayrıca, 2025-2026 yıllarını kapsayan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı hazırladık, geçtiğimiz yıl kasım ayında Cumhurbaşkanımızın bir genelgesi ile bu eylem planını hayata geçirmeye başladık. Her türlü bağımlılıkla mücadelede, eğitimden spora, gönüllülükten sanata, kültürel ve sosyal faaliyetlere kadar gençlere ulaşan koruma kalkanımızı ne kadar kuvvetlendirirsek mücadelemiz de o kadar güç kazanacaktır. 14-15 Nisan'da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin altında yatan çok yönlü nedenleri çok katmanlı bir yaklaşımla değerlendiriyoruz ve risklerin erken aşamada önlenmesi için proaktif ve bütüncül olarak uygulanacak sistemsel tedbirler üzerinde ilgili tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması adına orta ve uzun vadeli olarak belirlediğimiz tedbirleri kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

'2025 YILI İÇERİSİNDE 4 MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI'

Yılmaz, "Yurtlarımızda yürütülen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında yalnızca 2025 yılı içerisinde 4 milyonu aşkın öğrenciye ulaşılmış, yüz binlerce gencimiz bağımlılıkla mücadelede farklılık eğitimlerinden doğrudan yararlanmışlardır. Sahadaki insan kaynağı da aynı doğrultuda sistematik biçimde güçlendirilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Yeşilay ile iş birliğiyle yürüttüğü programlarla, Türkiye genelinde görev yapan 500'ü aşkın Bağımlılıkla Mücadele Formatörü aracılığıyla bu eğitimleri yaygınlaştırıyoruz. Antrenörler, gençlik çalışanları ve psikolog, spor psikoloğu ve sosyal çalışmacılar gibi uzman personelin bağımlılıklar konusundaki yetkinliklerinin artırılması sağlanıyor, bu uzman kadrolar üzerinden de gençlerle sürekli temas kuran ve onları eğiten bir koruma ağı geliştiriliyor. Özellikle son dönemlerde artan davranışsal bağımlılıklara yönelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda daha geniş yelpazede eylemleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı