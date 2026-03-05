Haberler

'Zimem Defteri' geleneğiyle memleketinde fırın ve bakkallardaki 3 milyon TL'lik borcu kapattı

'Zimem Defteri' geleneğiyle memleketinde fırın ve bakkallardaki 3 milyon TL'lik borcu kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı döneminde uygulanan 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatarak Bingöl'deki 100'ün üzerindeki dar gelirli ailenin yaklaşık 3 milyon TL borcunu ödedi. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartları dağıttı.

ANKARA'da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatarak, memleketi Bingöl'deki 100'ün üzerindeki bakkal ve fırınlardaki dar gelirli ailelerin yaklaşık 3 milyon TL'lik borçlarını kapattı.

Ankara'da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki 'Zimem Defteri' geleneğini yaşattı. Ateş, memleketi Bingöl'ün merkez ve Genç ilçelerinde tespit ettiği 100'ün üzerindeki bakkal ve fırındaki dar gelirli ailelerin borçlarını ödedi. Asistanları aracılığıyla iş yerleriyle görüşen Ateş, ayrıca muhtarlara da ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları için çeşitli miktarlarda 14 bin alışveriş kartı teslim etti.

'YURTLAR DA DESTEKLENDİ'

Asistanlarından Ümit Emektar, "Her sene olduğu gibi bu sene de Bingöl'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek marketlerdeki, gerek fırınlardaki borçları kapatırken, bir yandan da alışveriş kartlarıyla destek sağlıyoruz. Osmanlı'dan kalan bu güzel yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla buradayız. Bu yıl yaklaşık 3 milyon TL tutarında dar gelirli ailelerin bakkal borcunu kapattık. Kentteki Kur'an kursları ve öğrenci yurtlarını da imkanlar dahilinde destekliyoruz. Elimizden geldiğince bu kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Allah yapılan hayırları kabul etsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi