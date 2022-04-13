'Cevatpaşa Mahallemizde ki Alternatif Yol Güzergâhlarını Açıyoruz'

Yeşilyurt'un dört bir tarafında yeni alternatif yol güzergâhları oluşturup trafik yükünü kalıcı çözümlerle gidermeye devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Cevatpaşa Mahallesinde ki Haneci Sokak ile Anayurt Bulvarından MAŞTİ kavşağına bağlantıyı sağlayacak olan yolu trafiğe açmak için alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız verdi.

Anayurt Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarına paralelinde olan bu yolun trafiğe açılmasıyla birlikte bölgedeki trafik yükünün rahatlayacağını ifade eden Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Murat Dikenli, "Önümüzdeki yıl için belirlenen çalışmanın bu yıl başlatılmasından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, son zamanlarda trafik yoğunluğunun fazlalaştığı Cevatpaşa Mahallesi ve etrafındaki yol ağına yeni alternatif güzergahlar belirlemek için yol açma ve genişletme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarında açtıkları yeni alternatif yol güzergahlarıyla trafik yükünü hafifletmeye yönelik kalıcı çözümler ürettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " İlçemizin merkezi mahallerinden olan Cevatpaşa mahallemizde son zamanlarda artan trafik akışını ön plana koyarak bu bölgede yeni alternatif yol güzergahlarımızı açıp, trafik akışını daha güvenli ve akıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Anayurt Bulvarının da hizmete girmesiyle birlikte artan talep ve ihtiyaçları güçlü ve kalıcı çözümlerle gidermek içinde ekiplerimizi seferber ettik. Mahallemizin Haneci Sokağı ile Anayurt Bulvarı arasında 500 metre uzunluğunda, 15 ve 12 metre genişliğinde olan imar yolunu MAŞTİ kavşağına bağlayarak bu bölgedeki trafik akışını rahatlatacağız. Anayurt Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarına paralelinde olan bu önemli bağlantı yolunun açılmasıyla birlikte vatandaşlarımız artık daha akıcı ve güvenli bir yol ağına kavuşmuş olacak. Cevatpaşa mahallemiz bu ve benzeri tüm yatırımlarımızla birlikte daha planlı bir şekilde gelişecektir. Bizler tüm mahallelerimizi doğru ve planlı yatırımlarla buluşturup, cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak imar yollarını açma, mevcut yolların iyileştirilmesi, yeni belirlenen yol güzergâhlarının alt temel malzemelerinin serilmesi, bağlantı yollarının açılması ve ulaşım konforunun artırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz merkez ve kırsal tüm yaşam alanlarımızda belirlenen çalışmaları yerine getirmek için çok yoğun çalışıyorlar.Tüm hizmetlerimizi belirli bir plan ve program dahilinde yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

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