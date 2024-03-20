Çetinler Organize Suç Örgütü Çökertildi, 109 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-15" operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen Organize Suç Örgütünün çökertildiğini, 109 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'MAHZEN-15' operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-15" operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi!

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri kurşunlama ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre:

7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kg eroin, 2 kg metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu. İstanbul Başsavcılığımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."