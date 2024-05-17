Çetin Doğan'ın tahliyesi hakkında eşi Nilgül Doğan'dan açıklama

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(İZMİR)- 28 Şubat davasında hüküm giyen emekli komutanlardan Çetin Doğan'ın tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan eşi Nilgül Doğan, "Aslında hüzünlü bir sevinç bu. Hak, hukuk, adalet geç geldiği zaman insanlardan çok şey alıyor götürüyor" dedi.

28 Şubat davasında hüküm giyen emekli komutanların cezalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasının ardından 84 yaşındaki Çetin Doğan, İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden bugün tahliye oldu.

Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Doğan, "Artık düşünme yetimi de kaybettim diyebilirim. Çünkü bu çok geç gelmiş bir gözü aydın. Eşim Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpas kurmasıyla tam üç senedir; Ağustos ayında üç sene olacak, özgürlüğünden mahrum edildi. Yaşlı ileri olmasının ötesinde bir de hastalıklar, rahatsızlıklar girdi araya. O nedenle hem benim hem onun arkadaşlarının, sevenlerinin, çoluk çocuk herkesin çok büyük endişesi söz konusuydu bu süreçte. Ankara'da Sincan Cezaevi'nde olan silah arkadaşlarının aynı durumda olduğunu biliyorum. Onlar da aynı şeyleri yaşadılar. Aslında hüzünlü bir sevinç bu. Yani niçin 3 sene, neden 3 sene diye sürekli kafamda bunu sorguluyorum. Yine siyasi davalarda, kumpas davalarında dolayı cezaevinde, dört duvar arasında olanların da aynı sevinci yaşamalarını diliyorum. Çünkü yalnız özgürlük değil yaşam hakları da ellerinden alındı insanların. Hak, hukuk, adalet geç geldiği zaman insanlardan çok şey alıyor götürüyor. Dediğim gibi yani sevinç var ama çok buruk bir sevinç" dedi.

BİR SENEDİR İMZA DA BEKLİYORDU, SEBEBİNİ ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLİM"

Çetin Doğan'ın sağlık durumuyla ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun 1 yılı aşkın bir süredir Cumhurbaşkanının önünde beklemesine ilişkin soru üzerine de Doğan, "Hiçbir bilgimiz yok burada. Tam bir senedir imzada bekliyor Adli Tıp dosyaları. Ama sebebini ben de bu aklımla çözebilmiş durumda değilim. Çünkü benzer durumda olan diğer generaller, Silivri Cezaevi'nde bulunanlar, hepsi çıktı. 5 general bir senedir Adli Tıp raporlarıyla tahliye bekliyorlar. Ama akıl erdirmiş değilim" diye konuştu.

"KİM SEBEP OLDUYSA İYİ OLDU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonrası tahliyelerin olduğu yönündeki iddialara ilişkin ise Doğan, "Yani onun için mi oldu ya da zaten olacaktı da ona mı denk geldi onu da açıkçası bilemiyorum. Yani her iki türlü de kimse sebep olduysa ya da ne sebep olduysa iyi oldu" ifadelerini kullandı.