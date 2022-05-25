Çetin Arık, Muhalefeti Hedef Alan Polis Memurunu TBMM Gündemine Taşıdı: "Bu Militan mı Bizim Sandık Güvenliğimizi Sağlayacak?" - Haberler

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Tomarza'da görev yapan bir polis memurunun sosyal medyadan muhalefete ağır hakaretler ederek trollük yaptığını söyledi. Arık, "İşte, parti devletinin özetidir bu paylaşımlar, adaletin bittiğinin özetidir. Bu hadsiz, bu ahlaksız, bu militan mı bizim sandık güvenliğimizi sağlayacak" diye sordu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak Kayseri Tomarza'da görev yapan bir polis memurunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Arık, şöyle konuştu:

"Tomarza ilçemizde sözde polis memuru. Bu trolün paylaşımlarını okuyorum sizlere: 'CHP'nin Halk TV'si, Allah belanızı versin.' 'CHP kimdir? Aldıkları belediyelere 'T.C.' tabelası asmakla övünen andavallardır.' 'Canan Arıtman öyle kirli kalsın, cenazesini camiye getirmeyin.' 'Din düşmanı, Allahsız İstanbul Büyükşehir Belediyesi.' 'Özel özel yırtınıp feryat ediyordun.' 'Reis'i savunmaya korkan akbabalar.' 'Alpay'dan başka kimse yok mu?' daha niceleri. İşte, parti devletinin özetidir bu paylaşımlar, adaletin bittiğinin özetidir. Bu hadsiz, bu ahlaksız, bu militan mı bizim sandık güvenliğimizi sağlayacak Tomarza ilçemizde? Cumhuriyet savcılarına suç duyurusuna çağırıyorum. 15 yaşındaki çocuğu slogan attı diye gözaltına alanlar bu militanın paylaşımlarını hiç görmüyor musunuz? Bunun hakkında gerekeni yapın."