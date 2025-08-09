Çeşme ve Seferihisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 1'i çocuk 16 ve Seferihisar'da 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen, Seferihisar ilçesinde ise 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce lastik bottaki 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar'da ise karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesiyle bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
