Çeşme Limanı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo Kokain ve 100 Kilo Skunk Ele Geçirildi
İzmir'in Çeşme ilçesinde, limana gelen iki TIR'da yapılan köpekli aramada 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi. İki TIR şoförü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, limana gelen iki TIR'da, köpek ile yapılan arama sonucunda 30 kilo kokain, 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Çeşme Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde limana gelen iki TIR'da narkotik köpekleri ile arama gerçekleştirdi. Yapılan arama çalışmaları sırasında, iki TIR'dan paketlenmiş halde 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, iki TIR şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel