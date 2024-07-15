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Çeşme'deki Orman Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz, sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz ve ev kadını Mine Elmas hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında yaşamını yitiren grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz (40), sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz, ve ev kadını Mine Elmas'ın (35) cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada Mesut Coşkunöz'ün 68 yaşında olduğu ve Hilmi Coşkunöz'ün babası olduğu öğrenildi. Yangından sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz'ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas'ın 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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