Çeşme'de Yangın Nedeniyle Site Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

BİR SİTE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde devam eden yangın sebebiyle alevlerin yaklaştığı Ildır Mahallesi'ndeki Başkent Sitesinde oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Orman işçileri, itfaiye ve belediye ekiplerinin yanı sıra STK'lar tarafından alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,