Otomobilden 65 kilo skunk çıktı; 1 tutuklama

İZMİR'in Çeşme ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 65 kilo 367 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda önceki gün Çeşme ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 65 kilo 367 gram skunk ele geçirildi. H.B. adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.