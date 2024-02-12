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Çeşme'de suç gelirlerinin aklanması operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonun ikinci ayağında, suç gelirlerinin aklanması, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlamalarıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği belirtildi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'suç gelirlerinin aklanması', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet', 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonun 2'nci ayağında 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek 'kara para' aklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla 11 Ocak'ta gerçekleştirilen, 4'ü gümrük memuru, 6 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ikinci ayağı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Şüphelilerin 'Suç gelirlerinin aklanması', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' ve 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' gibi suçlar işlediği öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon euro ile 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu, sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterdikleri ve sisteme dahil ettikleri öne sürülmüştü.

İzmir ve Gaziantep'te 8 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonun 2'nci ayağında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelerin tamamı bugün adliye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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