Çeşme'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale
İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ve orman ekibi bölgeye sevk edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 3 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel