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Çeşme'de orman yangını

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İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz ve iş makineleriyle yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çeşme'de orman yangını

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde orman yangını başladı. Saat 15.45'de başlayan yangına 15.54'de ilk müdahale yapıldı.

4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz ve iş makineleriyle yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet İsa Atagöz - Güncel

İzmir Çeşme Güncel Haberler

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