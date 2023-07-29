Çeşme'de orman yangını
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz ve iş makineleriyle yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Çeşme'de orman yangını
İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde orman yangını başladı. Saat 15.45'de başlayan yangına 15.54'de ilk müdahale yapıldı.
4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz ve iş makineleriyle yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet İsa Atagöz - Güncel