Çeşme'de İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı

İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Fatih Fil yaralandı.

Alaçatı Mahallesi'ndeki bir işletmede oturan Fil, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fil'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.