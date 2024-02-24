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Çeşme'de göçmen kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski İzmir Yolu üzerindeki hastane kavşağında şüphelendikleri aracı durdu. Ekiplerce, araçtaki 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen M.H. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H. tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski İzmir Yolu üzerindeki hastane kavşağında şüphelendikleri aracı durdu.

Ekiplerce, araçtaki 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen M.H. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H. tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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