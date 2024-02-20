Çeşme'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye faaliyeti sırasında düzensiz göçmenleri ilçeye getirdikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye faaliyeti sırasında düzensiz göçmenleri ilçeye getirdikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.