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Çeşme'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye faaliyeti sırasında düzensiz göçmenleri ilçeye getirdikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye faaliyeti sırasında düzensiz göçmenleri ilçeye getirdikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Çeşme Göçmen Kaçakçılığı Politika Güncel Haberler

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