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Tedavi için geldi, ambulansı alıp kaçtı

Tedavi için geldi, ambulansı alıp kaçtı
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İzmir'de Çeşme Devlet Hastanesi'ne tedavi için gelip, hasta getiren ambulansı kaçıran şahıs kısa sürede yakayı ele verdi.

İzmir'de 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulansı kaçıran kişi gözaltına alındı.

Çeşme Devlet Hastanesi'ne tedavi için gelen M.K, hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulansı kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Takip sistemi üzerinden konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınında ambulansı durdurdu. Gözaltına alınan M.K. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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