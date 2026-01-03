Haberler

İzmir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7'si çocuk olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) kara üzerindeki 7'si çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
