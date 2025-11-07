Çeşme'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 7'si çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Sazlıköy mevkisinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından, karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, 7'si çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.