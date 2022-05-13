Çeşme Altınkum'daki Beach Club İnşaatı Durdu

ÇEŞME, İZMİR (ANKA) - İzmir'in Çeşme ilçesindeki Altınkum Plajı'nda beach club yapmak için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden 1,3 dönümlük yer kiralayan, ancak iş makineleriyle yaklaşık 12 dönümlük alanı tahrip eden firma geri adım attı. Çevrecilerin tepki gösterdiği firma, bölgedeki çalışmaları durdurdu, deniz kıyısındaki kayalıklara inşa ettiği iskeleyi de söktü. Kaçak olarak açılan su kuyusu ise Devlet Su İşleri tarafından mühürlendi.

Çeşme'de birinci derece doğal sit alanı olan Altınkum Plajı'nda beach club yapmak için ardıç ağaçlarını kesip deniz kıyısına iskele kuran Yeşilköylü Atık Yönetimi Madencilik Tic. Ltd. Şti. adlı firma, çevrecilerin tepkisi sonrası inşaatı durdurdu. Bölgede 50 yılda oluşan kum tepeleri ile kum zambaklarını tahrip eden firmanın deniz kıyısındaki kayalıklar üzerine kurduğu iskele söküldü. Kaçak olarak açılan su kuyusu ise Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından mühürlendi.

Çevrecilerin avukatı Seher Gacar, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu firma ile yaptığı üç yıllık kira kontratı iptal edilmedikçe tehlike geçmez. Mücadelemiz henüz bitmedi. Hukuki başvurularımızı devam ettireceğiz. Hazine'ye ait, halkın malı olan bu kumsalın işgaline karşı duracağız" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ: ARŞİV